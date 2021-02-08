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بالفيديو: التحالفات لم تحسم بعد وأبواب المفوضية تغلق قريباً...

2021-02-08 | 04:09
172 مشاهدة
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تغلق المفوضية العليا للانتخابات في 10 شباط الحالي الباب امام تسجيل الاحزاب والتحالفات.
آخر موعد لاستقبال قوائم المرشّحين لغاية 1/3/2021.
آخر موعد لعملية تحديث سجل الناخبين لغاية نهاية يوم 31/3/2021.
وأكدت المفوضية ان عدد الاحزاب التي منحت لهم الإجازة 235، و28 تحالف انتخابي بالإضافة الى 62 حزبا قيد التسجيل.
يبلغ عدد سكان العراق نحو 40 مليونا يحق لـ25 مليونا و139 ألفا و375 منهم المشاركة في الانتخابات تخمة في عدد الاحزاب المشاركة للانتخابات وابواب المفوضية تغلق قريبا.

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