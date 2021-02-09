الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
21
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
21
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
01:45 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الكاظمي: البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات وضرب المؤسسات وقطع الطرق
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
اعلان
بالفيديو سلالة كورونا الجديدة تقترب من العراق والصحة تهدد بفرض حظر التجوال
2021-02-09 | 04:52
1,122 مشاهدة
+A
-A
حذرت وزارة الصحة العراقية من احتمال دخول السلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى البلاد
الصحة قالت أغلبية المواطنين يستهينون بالإجراءات الوقائية ويتعمدون "عدم ارتداء الكمامة
لجنة الصحة النيابية: الوجبة الاولى من لقاح فايزر ستصل نهاية الشهر الحالي
وزير الصحة العراقي: الدفعة الاولى من لقاح فايزر تقدر بثلاث ملايين جرعة
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
خاص السومرية
إنفوغراف
بالفيديو
اعلان
الأكثر قراءة
رجل يرمي زوجته من سيارته المسرعة في ذي قار
أمن
23.97%
08:38 | 2021-02-07
رجل يرمي زوجته من سيارته المسرعة في ذي قار
08:38 | 2021-02-07
أول تعليق من "سرايا السلام" بعد الكشف عن مخطط "استهداف المقدسات"
سياسة
13.57%
13:50 | 2021-02-08
أول تعليق من "سرايا السلام" بعد الكشف عن مخطط "استهداف المقدسات"
13:50 | 2021-02-08
المالية النيابية: الموازنة الحالية هي موازنة السنتين وهذا موعد إقرارها
اقتصاد
12.93%
14:30 | 2021-02-07
المالية النيابية: الموازنة الحالية هي موازنة السنتين وهذا موعد إقرارها
14:30 | 2021-02-07
التربية تُصدر آلية امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول للعام الدراسي الحالي
محليات
12.6%
05:37 | 2021-02-08
التربية تُصدر آلية امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول للعام الدراسي الحالي
05:37 | 2021-02-08
مصرف الرشيد يوجه دعوة لذوي "المتقاعد المتوفي"
محليات
10.63%
04:47 | 2021-02-08
مصرف الرشيد يوجه دعوة لذوي "المتقاعد المتوفي"
04:47 | 2021-02-08
الصحة: العراق سيبدأ مرحلة تعامل جديدة مع كورونا نهاية الشهر الحالي
كورونا في العراق
10.18%
11:48 | 2021-02-07
الصحة: العراق سيبدأ مرحلة تعامل جديدة مع كورونا نهاية الشهر الحالي
11:48 | 2021-02-07
المالية النيابية تحدد موعد إطلاق الترفيعات للموظفين
محليات
8.82%
09:36 | 2021-02-08
المالية النيابية تحدد موعد إطلاق الترفيعات للموظفين
09:36 | 2021-02-08
هذا الأسبوع... انفراجات ونجاحات بانتظار مواليد هذه الأبراج!
أخبار الأبراج
7.29%
06:07 | 2021-02-08
هذا الأسبوع... انفراجات ونجاحات بانتظار مواليد هذه الأبراج!
06:07 | 2021-02-08
المزيد
اعلان
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.