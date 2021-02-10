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سقوط بغداد في ايدي المغول… أبرز ما حدث في تاريخ اليوم
2021-02-10 | 04:52
2,020 مشاهدة
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تعرفوا الى ابرز الاحداث التاريخية المصادفة بهذا اليوم في الفيديو المرفق أدناه... أهمها، سقوط بغداد في أيدي المغول، وانتهاء الخلافة العباسية.
1258 - سقوط بغداد في أيدي المغول، وانتهاء الخلافة العباسية.
1927 - تأسيس العصبة المناهضة للإمبريالية والاستعمار في بروكسل ببلجيكا.
1931 - نيودلهي تصبح عاصمة الهند.
1964 - الرئيس العراقي عبد السلام عارف يتفق مع مصطفى البارزاني على وقف إطلاق النار ومنح الأكراد حكم ذاتي.
1972 - انضمام إمارة رأس الخيمة إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة.
2008 - منتخب مصر لكرة القدم يحصد كأس الأمم الأفريقية للمرة السادسة في تاريخه.
2018 - إسرائيل تشن هجومًا على أهداف عسكرية في سوريا والدفاع الجوي السوري يسقط مقاتلة إسرائيلية.
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