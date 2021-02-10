سقوط بغداد في ايدي المغول… أبرز ما حدث في تاريخ اليوم

1258 - سقوط بغداد في أيدي المغول، وانتهاء الخلافة العباسية.1927 - تأسيس العصبة المناهضة للإمبريالية والاستعمار في بروكسل ببلجيكا.1931 - نيودلهي تصبح عاصمة الهند.1964 - الرئيس العراقي عبد السلام عارف يتفق مع مصطفى البارزاني على وقف إطلاق النار ومنح الأكراد حكم ذاتي.1972 - انضمام إمارة رأس الخيمة إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة.2008 - منتخب مصر لكرة القدم يحصد كأس الأمم الأفريقية للمرة السادسة في تاريخه.2018 - إسرائيل تشن هجومًا على أهداف عسكرية في سوريا والدفاع الجوي السوري يسقط مقاتلة إسرائيلية.