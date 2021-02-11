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سقوط ميناء الفاو العراقي في يد القوات الإيرانية... أبرز ما حدث اليوم! (فيديو)
2021-02-11 | 09:38
8,415 مشاهدة
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يصادف في مثل هذا اليوم ، سقوط ميناء الفاو العراقي في يد القوات الإيرانية.... وغيرها من الاحداث التي سجلها التاريخ عبر العالم. تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم، في الفيديو المرفق أدناه.
1922 - التوقيع على معاهدة واشنطن البحرية وذلك للحد من التسلح البحري
1952 - الأميرة إليزابيث تتوج ملكة على المملكة المتحدة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.
1998 - مطار واشنطن الدولي يتحول اسمه رسميًا إلى "مطار رونالد ريغان.
2006 - محكمة باكستانية تأمر برفع الإقامة الجبرية عن مهندس قنبلتها الذرية عبد القدير خان.
2013 - اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد، أحد مؤسسي تيار الجبهة الشعبية .
2014 - انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية 2014 في روسيا
2015 - الحوثيون يصدرون إعلاناً دستورياً لحل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسي.
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