عراقي يكتشف ثغرة بموقع وزارة الدفاع الاميركية... وأحداث تكنولوجية أخرى في هذا الفيديو

1- المدير المالي لتويتر يصرح بعدم السماح بعودة ترامب الى المنصة مجدداً2- 86.9% من مستخدمي الانترنت عالميا يمارسون العاب الفيديو من اي جهاز الكتروني3- مسبار الامل الذي اطلقته دولة الامارات يصل الى كوكب المريخ4- شاب عراقي يكتشف ثغرة في موقع وزارة الدفاع الامريكية5- عدد مستخدمي منصة تويتر يقفز الى 192 مليون مستخدم6- فيسبوك تقرر تقليص المحتوى السياسي على منصتها7- ابل تستحوذ على 53% من طلبات توريد الشرائح المميزة بدقة 5 نانومتر