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اغتيال مدير عام الأمن الوطني في الجزائر.. تعرفوا الى أبرز أحداث تاريخ اليوم
2021-02-25 | 10:05
335 مشاهدة
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تعرفوا الى ابرز الاحداث التي سجلها التاريخ في مثل هذا اليوم، في الفيديو المرفق أدناه، بينها اغتيال مدير عام الأمن الوطني في الجزائر عام 2010.
1945 - تأسيس حزب الأمة السوداني على يد عبد الرحمن المهدي
1950 - الشيخ عبد الله السالم الصباح يتسلم رسميًا الحكم في الكويت
1984 - الولايات المتحدة تكمل انسحاب آخر جنودها من العاصمة اللبنانية بيروت.
1992 - مصرع أكثر من 700 مدني أذربيجاني في مجزرة على يد القوات الأرمينية في إقليم قرة باغ.
2010 - اغتيال مدير عام الأمن الوطني في الجزائر علي تونسي على يد مساعده ولطاش شعيب.
2010 - تنصيب فيكتور يانكوفيتش رئيسًا لأوكرانيا خلفًا لفيكتور يوشتشينكو.
2018 - كنيسة القيامة تُغلق أبوابها أمام الزائرين لِأوَّل مرَّة مُنذ عُقُود احتجاجًا على مشروع قانون إسرائيلي
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