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بالفيديو: شاب عربي يكتشف ثغرة تهدد خصوصية البيانات على انستغرام
2021-02-26 | 10:33
308 مشاهدة
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أبز احداث التكنولوجيا حول العالم، تشاهدونها في هذا الفيديو، ابرزها شاب تونسي يكتشف ثغرة تهدد خصوصية البيانات على انستغرام.
1- شركة ستارلينك للانترنيت تسعى لمضاعفة سرعة الانترنت عبر الاقمار الصناعية
2- شركة هيونداي تطلق سيارتها الكهربائية الجديدة.
3- تويتر تحجب 373 حسابا مرتبطا بروسيا وايران وارمينيا
4- شاب تونسي يكتشف ثغرة تهدد خصوصية البيانات على انستغرام
5- وزيرة الخزانة الامريكية تقترح اصدار دولار رقمي
6- فيسبوك تسعى لاستثمار مليار دولار في صناعة الاخبار خلال السنوات القادمة
7- فيسبوك تحظر على جيش ميانمار استخدام موقعها و تطبيق انستغرام
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