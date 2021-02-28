بالفيديو: اغتيال رئيس وزراء السويد أولوف بالم.. أبرز ما حدث اليوم

1942 - القوات اليابانية تنزل في جزيرة إندونيسيا خلال الحرب العالمية الثانية.1974 - الولايات المتحدة ومصر يستأنفان العلاقات الدبلوماسية بعد 7 سنوات من قطعها.1986 - اغتيال رئيس وزراء السويد أولوف بالم أثناء خروجه من السينما.1991 - العراق يعلن قبوله بجميع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بغزوه للكويت.1998 - الشرطة الصربية تبدأ هجومًا مضادًا ضد جيش تحرير كوسوفو وذلك أثناء حرب كوسوفو.2013 - البابا بندكت السادس عشر يستقيل من منصبه ليكون أول بابا يفعل ذلك بعد غريغوري الحادي عشر.2016 - اختتام حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والثمانين.