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بالفيديو: في مثل هذا اليوم اندلعت ثورة الفلاحين في جميع أنحاء الأراضي الروسية
2021-03-04 | 02:00
178 مشاهدة
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عام 1905 اندلعت ثورة الفلاحين في جميع أنحاء الأراضي الروسية... وثمة غيرها من الاحداث السياسية والامنية التي سجلها التاريخ على الصعيد العالمي. تعرفوا الى ابرزها في هذا الفيديو المرفق.
1889 - بنجامين هاريسون يتولى الرئاسة في الولايات المتحدة.
1905 - ثورة الفلاحين تندلع في جميع أنحاء الأراضي الروسية.
1933 - المستشار النمساوي إنغلبرت دولفوس يعلن حل البرلمان والإنفراد بالسلطة.
1975 - أول اجتماع للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية الذي عقد في مدريد.
1979 - بدء انسحاب القوات الصينية من فيتنام.
2012 - إجراء الانتخابات الرئاسية في روسيا، وكانت نتيجتها فوز فلاديمير بوتين بالرئاسة.
2020 - فوز المعماريتين إيفون فاريل وشيلي مكنمارا بجائزة بريتزكر للهندسة المعمارية لعام 2020.
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