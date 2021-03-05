بالفيديو: في مثل هذا اليوم إندلعت الانتفاضة الشعبية في جنوب العراق وكردستان

1912 - الطائرات الحربية الإيطالية تقصف الجيش العثماني وهو أول استعمال للطائرات الحربية في التاريخ.1953 - الإذاعة السوفيتية تعلن عن وفاة الزعيم جوزيف ستالين.1984 - مجلس النواب اللبناني يسقط اتفاقية السلام مع إسرائيل المعروفة باسم معاهدة 17 أيار.1991 - إندلاع الانتفاضة الشعبانية في جنوب العراق وفي كردستان العراق بعد هزيمة الجيش العراقي في حرب الكويت.2001 - أكثر من 35 حاجًا يلقون مصرعهم في مكة المكرمة إثر تدافع الحجاج.2003 - مقتل 17 إسرائيليًا في مدينة حيفا إثر عملية تفجيرية داخل باص نفذها فلسطيني ينتمي لحركة حماس.2015 - تغيير وزاري محدود بمصر يتضمن إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم.