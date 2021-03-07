المواطنون العراقيون يدلون بأصواتهم... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم

1912 - أعلن روال أموندسن أنه استطاع الوصول إلى أبعد نقطة في القطب الجنوبي في 14 ديسمبر 1911.1962 - افتتاح أول جلسة من جلسات مفاوضات إيفيان التي أدت إلى استقلال الجزائر.1979 - الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يقوم بأول زيارة لرئيس أمريكي إلى مصر.1989 - إيران تقطع علاقتها الدبلوماسية مع المملكة المتحدة بسبب سلمان رشدي وروايته المثيرة للجدل.1996 - انتخاب أول برلمان فلسطيني على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.2010 - المواطنون العراقيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الثانية بعد عام 2003.2015 - الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يعلن عدن عاصمة مؤقتة لليمن بدلاً من صنعاء.