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بالفيديو: ياسر عرفات يزور موسكو لأول مرة... أبرز ما حدث هذا اليوم

2021-03-09 | 11:09
1,917 مشاهدة
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في مثل هذا اليوم من العام 1970 زار ياسر عرفات موسكو لأول مرة ... تعرفوا الى ابرز ما حدث في هذا اليوم عبر التاريخ، في الفيديو المرفق أدناه.

1945 - المقاتلات الأمريكية تشن هجوم على اليابان حيث أسقطت على العاصمة طوكيو قنابل تزن حوالي 2000 طن

1956 - المملكة المتحدة تنفي الزعيم القبرصي مكاريوس الثالث إلى جزيرة سيشيل.

1970 - ياسر عرفات يزور موسكو لأول مرة وبداية الدعم السوفيتي لنضاله

1990 - منتخب الكويت لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج المقامة في الكويت.

2003 - إنشاء أول قضاء دولي دائم في التاريخ ينظر في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

2015 - الطائرة الكهربائية سولار إمبلس 2 تقلع من أبوظبي للقيام برحلة حول العالم بدون وقود.

2018 - انطلاق دورة الألعاب البارالمبية الشتوية 2018 في كوريا الجنوبية.
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