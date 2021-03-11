التوقيع على اتفاقية الحكم الذاتي للأكراد.. تعرف الى أبرز أحداث تاريخ اليوم!

1970 - التوقيع على اتفاقية الحكم الذاتي للأكراد بين الحكومة العراقية والأكراد.1978 - حركة فتح الفلسطينية تنفذ عملية كمال عدوان الفدائية بقيادة دلال المغربي.1985 - ميخائيل غورباتشوف يتسلم قيادة الحزب الشيوعي السوفييتي.1996 - انتخاب جون هاوارد رئيسًا لوزراء أستراليا.2009 - الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يعلن عودة فرنسا إلى قيادة حلف شمال الأطلسي/ الناتو.2010 - تنصيب سبيستيان بينيرا رئيسًا لتشيلي خلفًا لميشال باشيلي.2020 - صنفت منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالوباء العالمي.