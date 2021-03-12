Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الشابندر يكشف حظوظ "متظاهري تشرين" في الانتخابات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بالفيديو اليكم طريقة التسجيل عبر المنصة للحصول على لقاح كورونا

2021-03-12 | 05:57
283 مشاهدة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Print

تسعى وزارة الصحة العراقية لتأمين اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل مجاني لجميع المواطنين، وذلك بحسب الفئات الاكثر حاجة له، وعلى كل من يرغب بالحصول على اللقاح، التسجيل عبر المنصة الالكترونية لحجز جرعة له
في الفيديو التالي نستعرض اليكم بالخطوات كيفية التسجيل على المنصة الالكترونية للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

خاص السومرية

إنفوغراف

بالفيديو

استمارة التشجيل

لقاح كورونا

تعرف على مناطق الامطار الغزيرة يوم غد الجمعة
23.18%
04:56 | 2021-03-11
تعرف على مناطق الامطار الغزيرة يوم غد الجمعة
04:56 | 2021-03-11
وفاة رئيس عربي أسبق بعد إصابته بكورونا
13.66%
16:47 | 2021-03-10
وفاة رئيس عربي أسبق بعد إصابته بكورونا
16:47 | 2021-03-10
الصحة تعلن دخول العراق في مرحلة تفشي الوباء
13.13%
11:47 | 2021-03-11
الصحة تعلن دخول العراق في مرحلة تفشي الوباء
11:47 | 2021-03-11
أمانة مجلس الوزراء ترسل آليات الإقراض لمبادرة البنك المركزي العراقي
10.62%
07:24 | 2021-03-11
أمانة مجلس الوزراء ترسل آليات الإقراض لمبادرة البنك المركزي العراقي
07:24 | 2021-03-11
بسبب طوابع زيارة البابا.. تركيا تطالب كردستان بالاعتذار وتصحيح الخطأ
10.6%
12:08 | 2021-03-10
بسبب طوابع زيارة البابا.. تركيا تطالب كردستان بالاعتذار وتصحيح الخطأ
12:08 | 2021-03-10
لجنة حكومية تدرس تداعيات تغيير سعر صرف الدولار
10%
10:38 | 2021-03-11
لجنة حكومية تدرس تداعيات تغيير سعر صرف الدولار
10:38 | 2021-03-11
حقيقة سرقة كرسي البابا بعد القداس في مدينة أور
9.58%
03:45 | 2021-03-11
حقيقة سرقة كرسي البابا بعد القداس في مدينة أور
03:45 | 2021-03-11
انخفاض بدرجات الحرارة ورياح عاتية ابرز ما سيشهده طقس العراق
9.23%
10:05 | 2021-03-11
انخفاض بدرجات الحرارة ورياح عاتية ابرز ما سيشهده طقس العراق
10:05 | 2021-03-11
المزيد
اعلان
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.