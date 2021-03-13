بالفيديو شروط وغرامات تصل لـ ٦٠٠ مليون دولار فرضها مصرف الرافدين على نفسه

كل هذا جاء عقب توقيع مدير عام مصرف الرافدين وكالة حسين علي محيسن عقدا مع شركة تسمى ببوابة عشتار للدفع الالكتروني والتي استحصلت موافقات رسمية لممارسة عملها من قبل البنك المركزي الذي منحها ذلك في الـ 29 من تشرين الثاني عام 2020 رغم وجود كتاب للبنك نفسه يشير فيه إلى توقف منح الإجازات لأي شركة قبل هذه الفترة وكتاب آخر يشير الى تمديد التوقف.وزير المالية من جانبه صرح بانه لم يكن على دراية بتوقيع مدير عام مصرف الرافدين .. فيما وجه بسحب يد الاخير وتكليف مدير المصرف الصناعي لتمشية الامور لحين الانتهاء من التحقيق..فيما اوضحت كتب صادرة من قبل نواب سؤالا موجها للبنك المركزي تطالب فيه بالاجابة على عن كيفية منح إجازة لهذه الشركة بالرغم من إيقاف منح الرخص ..كاشفة عن اتفاق جرى بين المصرف وبوابة عشتار على بنود العقد .وبحسب مصادر فان شركة بوابة عشتار مملوكة من قبل شخص يدعى علي غلام ..الذي اصدر البنك المركزي ذاته وثيقة في العام 2013 تقضي بحجز امواله المنقولة وغير المنقولة هو و 11 رجلا من رجال الاعمال..وذلك عقب تورطهم بالعديد من الجرائم الاقتصادية