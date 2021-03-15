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بالفيديو اول تغريدة في تويتر معروضة للبيع في مزاد
2021-03-15 | 05:44
518 مشاهدة
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1- مؤسس تويتر يقوم بعرض اول تغريدة غرد بها للبيع في مزاد
2- انستغرام تطلق ميزة اضافة موسيقى او اغنية على الصور و الفيديوهات في الستوري
3- روسيا تقاضي فيسبوك و تويتر لعدم قيامهم بحذف منشورات تحرض الاطفال على المشاركة بالاحتجاجات
4- القيمة السوقية للبيتكوين الرقمية يتجاوز التريليون دولار
5- الجيش الامريكي يقوم بتطوير نظارات تسمح للقوات بالرؤية من خلال الجدران الصلبة و في الظلام
6- شركة ابل تعلن البدء بانتاج ايفون 12 في الهند حيث يكون مخصص للبيع المحلي
7- فيسبوك يعلن عن اطلاق انستغرام لايت بحجم 2 ميغابايت
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