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بالفيديو: روبن كوك يستقيل بسبب رفضه الحرب على العراق… أبرز ما حدث في هذا اليوم

2021-03-17 | 09:26
1,085 مشاهدة
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في مثل هذا اليوم من العام 2003، استقال روبن كوك وزير الخارجية البريطاني، بسبب رفضه الحرب على العراق... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم في الفيديو المرفق أدناه.


1916 - إيطاليا تنضم إلى معاهدة سايكس بيكو الموقعة بين إنجلترا وفرنسا وروسيا.

1943 - قوات الحلفاء تستولي على مدينة قفصة التونسية وذلك بعد طرد القوات الألمانية منها أثناء الحرب العالمية الثانية.

1959 - الدالاي لاما الرابع عشر يهرب من التبت إلى الهند وذلك بسبب ملاحقة الصينيين له.

2000 - شركة فورد تشتري علامة لاند روفر من شركة بي إم دبليو للسيارات.

2003 - وزير الخارجية البريطاني روبن كوك يستقيل من منصبه وذلك بسبب رفضه الحرب على العراق.

2014 - جمهورية القرم تعلن استقلالها عن أوكرانيا وتبدأ عملية الانضمام إلى الاتحاد الروسي

2017 - ملك المغرب محمد السادس يُعين سعد الدين العثماني رئيساً للحكومة المغربية خلفاً لعبد الإله بن كيران.


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