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منتخب العراق يفوز بكأس بطولة الخليج التاسعة.. وغيرها من الأحداث التاريخية!

2021-03-18 | 08:30
267 مشاهدة
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منتخب العراق لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج التاسعة عام 1988... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم 18 مارس/آذار.

منتخب العراق يفوز بكأس بطولة الخليج التاسعة.. وغيرها من الأحداث التاريخية!
1932 - انتهاء الحرب بين الصين واليابان.

1939 - قوات الجنرال فرانسيسكو فرانكو تدخل إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

1963 - افتتاح مطار القاهرة الدولي.

1977 - اغتيال رئيس جمهورية الكونغو ماريان نغوابي.

1988 - منتخب العراق لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج التاسعة المقامة في المملكة العربية السعودية.

1990 - إجراء أول انتخابات حرة في ألمانيا الشرقية.

2012 - البرلمان الألماني ينتخب يواخيم غاوك رئيسا جديدا ليخلف كريستيان فولف المستقيل بسبب فضيحة مالية.

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