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منتخب العراق يفوز بكأس بطولة الخليج التاسعة.. وغيرها من الأحداث التاريخية!
2021-03-18 | 08:30
267 مشاهدة
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منتخب العراق لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج التاسعة عام 1988... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم 18 مارس/آذار.
1932 - انتهاء الحرب بين الصين واليابان.
1939 - قوات الجنرال فرانسيسكو فرانكو تدخل إلى العاصمة الإسبانية مدريد.
1963 - افتتاح مطار القاهرة الدولي.
1977 - اغتيال رئيس جمهورية الكونغو ماريان نغوابي.
1988 - منتخب العراق لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج التاسعة المقامة في المملكة العربية السعودية.
1990 - إجراء أول انتخابات حرة في ألمانيا الشرقية.
2012 - البرلمان الألماني ينتخب يواخيم غاوك رئيسا جديدا ليخلف كريستيان فولف المستقيل بسبب فضيحة مالية.
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