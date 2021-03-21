ذكرى حادثة العبارة في مدينة الموصل... أبرز ما حدث في تاريخ اليوم

1918 - وقف الهجوم الألماني بقيادة الجنرال إريك لودندورف في منطقة السوم في فرنسا.1935 - الشاه رضا بهلوي يصدر قرارًا يقضي بتحويل اسم "دولة فارس" إلى إيران.1961 - فرنسا والولايات المتحدة توقعان على اتفاق لبناء قمر صناعي مشترك.1975 - إلغاء منصب الإمبراطور في إثيوبيا، والإعلان عن قيام الجمهورية.2012 - انقلاب عسكري في مالي يطيح بنظام الرئيس حامادو توماني توري.2017 - الرياضياتي الفرنسي إيف ماير يحصل على جائزة أبيل لمساهماته الحاسمة في تطوير نظرية المويجات.2019 - مصرع ما يزيد عن 90 شخصًا، إثر غرق عبَّارة سياحية في نهر دجلة بمدينة الموصل بالعراق.