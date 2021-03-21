بالفيديو دللول يا الولد.. التهويدة التي تفردت بها الام العراقية

ودللول هي كلمة سومرية الاصل وجدت على الالواح السومرية الاثرية، وورد ذكر هذه الترنيمة لاول مرة في عصر الملك السومري شولكي حاكم سلالة اور الثالثة عام ٢٠٩٣ قبل الميلاد وكانت ترددها زوجته الملكة شولكي سمتي لتهدئة ابنها العليل.وعلى عكس كلمات اغاني المهد البسيطة جاءت تهويدة الام العراقية، في الوسط والجنوب مليئة بمشاعر الحزن والحنين حينما عبرت الام لوليدها عن فراق الاحباب وخاصة اذا كان الاب وكيف تتوهم بسماع صوت الرياح ان حبيبها قد عاد.