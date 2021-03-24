بالفيديو: اول تغريدة على تويتر تباع بـ 2.9 مليون دولار... والحديث عن شبكة منافسة لفيسبوك!

1- فيسبوك يعلن أغلاق 1.3 مليون حساب مزيف من تشرين الاول حتى كانون الاول الماضي2- الجيش الصيني يمنع سيارات تسلا الامريكية من دخول مجمعاته السكنية.3- جاك دورسي يبيع أول تغريدة له في تاريخ تويتر مقابل ما يزيد على 2.9 مليون دولار4- البرازيل تقوم بغرّيم أبل مليونين دولار بسبب ازالة الشاحن من الصندوق.5- تطبيق كلوب هاوس سيتوفر لهواتف الاندرويد بعد عدة اشهر.6- مايكروسوفت تسعى للاستحواذ على ديسكورد بأكثر من 10 مليارات دولار7- الرئيس الامريكي السابق ترامب يخطط لإطلاق شبكة اجتماعية منافسة لفيسبوك وتويتر.