بالفيديو: السعودية تقترح مبادرة سلام لانهاء الحرب فهل خسرت المعركة؟‎

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في اليمن.وفقا للمبادرة سيسمح التحالف السعودي الإماراتي بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة.قال المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام "لا يمكننا أن نقبل وقفا لإطلاق النار مع مقايضتنا بالجانب الإنساني.بينما يتعرض بن سلمان ومشروعه إلى ضغوط كثيرة وازمات عدة ابرزها جريمة مقتل خاشقجي وحربه على اليمن.وفي عام ٢٠١٨ اعلن من مصرعن قرب انتهاء الحرب مع اليمن وتحقيق اهدافه.