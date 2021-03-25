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بالفيديو: السعودية تقترح مبادرة سلام لانهاء الحرب فهل خسرت المعركة؟‎

2021-03-25 | 04:45
801 مشاهدة
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ارامكو السعودية تحت نيران المسيرات الحوثية، والصواريخ البالستية في قلب العاصمة الرياض.

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في اليمن.

وفقا للمبادرة سيسمح التحالف السعودي الإماراتي بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة.

قال المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام "لا يمكننا أن نقبل وقفا لإطلاق النار مع مقايضتنا بالجانب الإنساني.

بينما يتعرض بن سلمان ومشروعه إلى ضغوط كثيرة وازمات عدة ابرزها جريمة مقتل خاشقجي وحربه على اليمن.

وفي عام ٢٠١٨ اعلن من مصرعن قرب انتهاء الحرب مع اليمن وتحقيق اهدافه.
 
الى ان الرياح جاءت عكس ما تشتهي سفن بن سلمان وخاصة ان الحرب التي تكلف السعودية يوميا 200 مليون دولار أي نحو خمسة مليارات دولار شهريا ونحو 60 مليار دولار سنويا لازالت مستمرة.

برأيك هل مبادرة السلام السعودية اعتراف بالهزيمة؟
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