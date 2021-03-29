الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
23
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
23
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
طوق الياسمين
من
04:00 PM
الى
05:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الكاظمي وبن سلمان يبحثان مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
اعلان
منتخب العراق يفوز بكأس بطولة الخليج... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم
2021-03-29 | 05:24
346 مشاهدة
+A
-A
1939 - استسلام العاصمة الأسبانية مدريد لجيش المتمردين بقيادة الجنرال فرانثيسكو فرانكو.
1953 - ليبيا تنضم لجامعة الدول العربية.
1984 - منتخب العراق لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج لكرة القدم المقامة في عُمان.
1998 - البرلمان السوداني يقر الدستور.
2014 - تعيين رئيس وزراء النرويج السابق ينس ستولتنبرغ أمينًا عامًّا لحلف الناتو
2015 - بدء أعمال القمة العربية في شرم الشيخ بمصر وسط أزمات سياسية وعسكرية تشهدها المنطقة العربية.
2017 - أمازون الأمريكية تستحوذ على شركة سوق كوم الإماراتية إحدى أكبر منصات البيع عبر الإنترنت في الوطن العربي.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
خاص السومرية
إنفوغراف
بالفيديو
حدث هذا اليوم
28 آذار
الأكثر قراءة
توضيح من رئاسة البرلمان بشأن سعر الصرف
سياسة
23.95%
10:19 | 2021-03-27
توضيح من رئاسة البرلمان بشأن سعر الصرف
10:19 | 2021-03-27
وزير الصحة يوضح بشأن اجراءات الحظر خلال شهر رمضان المبارك
كورونا في العراق
21.27%
02:54 | 2021-03-28
وزير الصحة يوضح بشأن اجراءات الحظر خلال شهر رمضان المبارك
02:54 | 2021-03-28
بيان ناري لسائرون ضد شركائها في البرلمان بعد فشل تمرير الموازنة
سياسة
11.4%
01:53 | 2021-03-29
بيان ناري لسائرون ضد شركائها في البرلمان بعد فشل تمرير الموازنة
01:53 | 2021-03-29
بالفيديو: لحظة قتل اخطر تاجر مخدرات في بغداد
أمن
9.89%
03:34 | 2021-03-28
بالفيديو: لحظة قتل اخطر تاجر مخدرات في بغداد
03:34 | 2021-03-28
أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لليوم الأحد
اقتصاد
8.82%
02:38 | 2021-03-28
أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لليوم الأحد
02:38 | 2021-03-28
بالصورة: سماء العاصمة بغداد ستشهد ظاهرة فلكية
أخبار الطقس
8.5%
02:31 | 2021-03-28
بالصورة: سماء العاصمة بغداد ستشهد ظاهرة فلكية
02:31 | 2021-03-28
محافظة بغداد تحسم الجدل بشأن عمل المطاعم خلال شهر رمضان
محليات
8.28%
03:57 | 2021-03-28
محافظة بغداد تحسم الجدل بشأن عمل المطاعم خلال شهر رمضان
03:57 | 2021-03-28
رئاسة البرلمان تعلن نتائج الاجتماع الوزاري النيابي بشأن الموازنة
سياسة
7.9%
09:25 | 2021-03-27
رئاسة البرلمان تعلن نتائج الاجتماع الوزاري النيابي بشأن الموازنة
09:25 | 2021-03-27
المزيد
اعلان
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.