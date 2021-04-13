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بالفيديو قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية
2021-04-13 | 11:49
2,865 مشاهدة
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عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأكد الأخير أن نسبة الاصابات بفيروس كورونا في تصاعد مستمر.
وبين الكاظمي خلال الاجتماع بحسب بيان لمكتبه، "خطورة الوضع الصحي في البلاد، في ظل التزايد الكبير باعداد الاصابات"، مبينا ان "الوباء يشكل تحديا للعراق وللعالم اجمع".
واوضح أن "نسبة الاصابات بفيروس كورونا في تصاعد مستمر، والاجراءات المتخذة لا تعطي النتائج المطلوبة"، مشيرا في الوقت نفسه الى "اهمية مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين والحرص على عدم الاضرار بوضعهم".
واكد رئيس الوزراء، ان "الحكومة حرصت على توفير اللقاح للتحصين ضد الفيروس والحد من تفشي الجائحة، ومن الضروري ان يتوجه المواطن لاخذ اللقاح مع الالتزام العالي بالتدابير الوقائية لحماية نفسه ومجتمعه".
واتخذت اللجنة جملة من القرارات المهمة التي من شأنها الحد من تفشي فيروس كورونا مع حلول شهر رمضان مفصّلة في هذا الفيديو
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خاص السومرية
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