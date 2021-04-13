Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
البيت الأبيض يحدد موعد استئناف المحادثات غير المباشرة مع إيران
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بالفيديو قصة المسجد الاقصى عبر التاريخ...من بناه ومم يتألف؟

2021-04-13 | 04:23
37 مشاهدة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Print

أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم
أول من بناه هو آدم عليه السلام اختط حدوده بعد أربعين سنة من إرسائه قواعد البيت الحرام بأمر من الله تعالى
تبلغ مساحة المسجد الأقصى حوالي 144000متر مربع ويحتل نحو سدس مساحة البلدة القديمة
ويضم سبعة أروقة: رواق أوسط وثلاثة من جهة الشرق ومثلها من جهة الغرب
ترتفع الأروقة على 53 عمودا من الرخام و49 سارية من الحجارة
يضم عدة معالم يصل عددها الى نحو ٢٠٠ ابرزها قبة الصخرة
له ١٤ عشر باب وبالنسبة لباب المغاربة فتستولي عليه سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ عام ١٩٦٧
قبة الصخرة في داخلها دائرة تتوسطها الصخرة المشرفة والتي عرج فيها الرسول (ص) الى السماء

بالفيديو قصة المسجد الاقصى عبر التاريخ...من بناه ومم يتألف؟
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

خاص السومرية

إنفوغراف

بالفيديو

العراق

قصة مسجد

بالوثيقة.. قرارات اللجنة العليا بشأن دوام المدارس
18.96%
14:59 | 2021-04-13
بالوثيقة.. قرارات اللجنة العليا بشأن دوام المدارس
14:59 | 2021-04-13
قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
17.99%
13:00 | 2021-04-13
قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
13:00 | 2021-04-13
التربية تكشف آلية الدوام الحضوري
12.82%
11:34 | 2021-04-13
التربية تكشف آلية الدوام الحضوري
11:34 | 2021-04-13
التربية تحدد موعد انطلاق الدوام الحضوري
12.66%
08:07 | 2021-04-14
التربية تحدد موعد انطلاق الدوام الحضوري
08:07 | 2021-04-14
العراق.. وتيرة الإصابات بكورونا تواصل الارتفاع
10.32%
09:04 | 2021-04-13
العراق.. وتيرة الإصابات بكورونا تواصل الارتفاع
09:04 | 2021-04-13
وسائل إعلام إيرانية: استهداف مركز معلومات تابع للموساد شمالي العراق
9.14%
16:07 | 2021-04-13
وسائل إعلام إيرانية: استهداف مركز معلومات تابع للموساد شمالي العراق
16:07 | 2021-04-13
بالوثيقة.. تحالف القوى يرد على الكعبي
9.09%
17:08 | 2021-04-12
بالوثيقة.. تحالف القوى يرد على الكعبي
17:08 | 2021-04-12
اللجنة العليا تعلن إجراء حملات تلقيح لهذه الفئات
9.03%
12:52 | 2021-04-13
اللجنة العليا تعلن إجراء حملات تلقيح لهذه الفئات
12:52 | 2021-04-13
المزيد
اعلان
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.