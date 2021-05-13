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بالفيديو: منقسمون سياسيا منتصرون أمنيا!
2021-05-13 | 09:04
816 مشاهدة
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منقسمون سياسيا... منتصرون أمنيا.. منكسرون اقتصاديا... يتطلعون الى الحرية!
تابعوا الحقيقة مع السومرية، بأخبار وفيديوغرافات جديدة.
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