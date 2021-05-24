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بالفيديو: اليكم كيفية تثبيت تردد السومرية الجديد على نايل سات بالخطوات!
2021-05-24 | 08:00
685 مشاهدة
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لنوعية بث أفضل تعكس تطلعات المشاهد، تواكب قناة السومرية التطور التقني، فهي باتت متوفرة للجميع بتقنية عالية الجودة Full HD، حيث تتيح للمشاهد فرصة الاستمتاع بمتابعة البرامج والمسلسلات بجودة ودقة عالية.
وحرصاً منها على صورة وصوت أفضل، تنتقل قناة السومرية عبر نايل سات الى الترددات الجديدة التالية:
القمر: نايل سات
Eutelsat 7 West A satellite (Nilesat)
TP C06
التردد : 11315 ميغاهرتز
الاستقطاب : عمودي
معدل الرمز : 27500
التغطية :الدول العربية، الشرق الأوسط، جنوب أوروبا ، إيران وقبرص
حدثوا التردد الجديد للقناة واستمتعوا بصورة عالية الجودة والدقة لمشاهدة مسلسلاتكم وبرامجكم المفضلة.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
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