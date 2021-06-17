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بالفيديو ايران تنتظر الرئيس
2021-06-17 | 01:38
286 مشاهدة
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تفتح صناديق الاقتراع أبوابها أمام الإيرانيين في 18 حزيران
الانتخابات تعتبر الثالثة عشرة في تاريخ ايران
يصوت الإيرانيون لاختيار الخلف للرئيس حسن روحاني
يبلغ عدد الناخبين 59 مليونا و310 آلاف و307 أشخاص
تجرى الانتخابات في نحو 70 ألف مركز اقتراع
تتولى وزارة الداخلية الايرانية تنظيم العملية الانتخابية وإعلان النتائج
مجلس صيانة الدستور يشرف على الانتخابات والمصادقة على نتائجها
يتولى نحو 250 ألف عنصر من قوات حفظ النظام تأمين سلامة الانتخابات
يخوض السباق الرئاسي سبعة مرشحين جميعهم من الذكور
ايران تنتظر الرئيس
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