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بالفيديو: اكثر من ستة الاف اصابة جديدة بكورونا في العراق
2021-06-23 | 02:33
306 مشاهدة
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سجلت وزارة الصحة والبيئة اكثر من ستة الاف اصابة جديدة بجائحة كورونا في عموم البلاد، بتاريخ 22 حزيران 2021. وقالت الوزارة في بيان إن مختبراتها سجلت ستة الاف وثلاث حالة إصابة بالفيروس، مقابل تماثل 5038 حالة للشفاء، معلنة تسجيل خمس وعشرين حالة وفاة بكورونا. فيما اكدت تلقي خمسة وعشرين الفا وستمئة وخمسة وخمسين شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.
التفاصيل في الفيديوغراف المرفق.
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