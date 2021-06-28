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بالفيديو: قمة بغداد الثلاثية امتداد للقاء سابق عُقد في الأردن!
2021-06-28 | 03:35
303 مشاهدة
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القمة ستتم بحضور زعامات العراق ومصر والأردن
الحرب على الإرهاب وأزمات المنطقة والتعاون الاقتصادي ملفات تتصدر القمة
مشروع "الشام الجديد" ذات الطبيعة الاقتصادية والاستثمارية يتصدر المباحثات
مشروع "الشام الجديد" يعتمد على الكتلة البشرية لمصر مقابل الثروة النفطية للعراق والموقع الجغرافي للاردن
ترجيحات بتفعيل خط نفط البصرة وصولا إلى سيناء المصرية عبر الأراضي الأردنية
الخط النفطي يمنح مصر والأردن تخفيضات تصل الى 16 دولارا لبرميل النفط الواحد
قمة بغداد الثلاثية امتداد للقاء سابق عُقد في الأردن نهاية آب العام الماضي
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