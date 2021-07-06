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بالفيديو: تسجيل اكثر من ثمانية الاف اصابة جديدة بكورونا في العراق

2021-07-06 | 14:00
51 مشاهدة
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في الموقف الوبائي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل اكثر من ثمانية الاف اصابة جديدة بكورونا في البلاد. وقالت الوزارة في بيان ان مختبراتها سجلت ثمانية الاف وثمانمئة وثماني عشرة اصابة بالفايروس خلال اربع وعشرين ساعة، الف ومئة وثلاث وسبعين منها في بغداد الكرخ، وستمئة وست اصابات في الرصافة، وستمئة واثنتين واربعين في اقليم كردستان. وسجلت الوزارة خمسة الاف وتسعمئة وثمان وتسعين حالة شفاء، واحدى وثلاثين حالة وفاة، فيما تلقى خمسة وثلاثين الفا وثمانمئة وستين شخصا لقاح كورونا خلال يوم واحد في عموم البلاد.

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