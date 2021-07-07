بالفيديو: 9 طرق بسيطة وفعالة للتغلب على الحر الشديد.. تعرف عليها!

المياه تساعد في الحفاظ على رطوبة الجسملا تنتظر حتى تشعر بالعطش بل إجعل زجاجة الماء رفيقتك أينما ذهبتالبطيخ أهم الفواكه الصيفية التي تساعد على ترطيب الجسم.الشمام والفراولة والخيار والخس والكوسا من الخضروات الغنية بالماء.اللبن البارد يساعد في زيادة برودة الجسم.لا تتناول الأطعمة الغنية بالبروتين لأنها تزيد من حرارة الجسم.تناول وجبات صغيرة للحفاظ على درجة حرارة الجسم منخفضة.العصير الطازج يجعلك تشعر بالإنتعاش.شاي النعناع الساخن أو البارد معروف بخصائصه في التبريد.ماء جوز الهند يرطب الجسم وينشطه بعد الشعور بالخمول.ابتعد عن الملابس المصنوعة من ألياف صناعية.ارتدِ الملابس القطنية والألوان الفاتحة.ويمكن غسل القدمين والمعصمين والوجه بماء بارد لتقليل الشعور بالحرارة.انثر اسبراي رزاز الماء على وجهك لتبريده.يمكن تطبيقه على البشرة للحصول على فوائده وتقليل الشعور بالحرارة أو حتى شرب عصير الألوفيرا.ارتدِ القبعة وضع واقي الشمس على بشرتك.