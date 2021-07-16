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بالفيديو: 8336 اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد!
2021-07-16 | 15:12
1,357 مشاهدة
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في الموقف الوبائي، سجلت وزارة الصحة والبيئة ثمانية الاف وثلاثمئة وست وثلاثين اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد، تسعمئة وستون في بغداد الرصافة، وستمئة وخمسون في الكرخ , ومئة وست عشرة اصابة في مدينة الطب، والف ومئة واربع عشرة في اقليم كردستان. واعلنت الوزارة تسجيل سبعة الاف وثمانمئة وخمس حالات شفاء، واربع واربعين وفاة.
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