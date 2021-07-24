بالفيديو.. نصائح "مهمة" يجب اتباعها قبل أخذ لقاح كورونا

1- بالامكان اخذ اللقاح بعد الاصابة ب 4 اسابيع ولا حاجه للانتظار 6 اشهر.

2- لا حاجه لاجراء مسحه PCR قبل اللقاح إذا كان الشخص لا يعاني من اي اعراض وينبغي اخذ اللقاح بسرعه دون اضاعة الوقت.

3- عدم وجود اعراض جانبية مثل الالم في مكان الابرة او الحرارة لا يعني بأن اللقاح لم يعمل فالاعراض الجانبيه لا تظهر في كل الملقحين.

4- كل المواد والمكونات الداخلة في تركيب اللقاح هي آمنة.

5- عدد الملقحين في العالم حتى اليوم بلغ اكثر من 3.5 مليار انسان يعني ما يقارب نصف سكان الكوكب، اللقاح خيار ناجح لا تمتنع من اخذه.



ملاحظات مهمة حول اللقاح



1. جميع اللقاحات لا تحتوي على فايروس كورونا حي.

2. الشخص الملقح لا يصاب بالكورونا من اللقاح.

3. الشخص الملقح لا يعدي او ينقل الفايروس الى الاخرين لان جسمه اصلا لا يحتوي على فايروس حي ولا داعي لعزله عن الاشخاص الاخرين بعد اخذه للقاح.

4. اللقاحات لا تؤثر على الصفات الوراثية والجينية للشخص الملقح لانها لا تتعامل مع مادة الDNA للجسم البشري المسؤول عن صفاته الوراثية.