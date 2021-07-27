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بالفيديو: تسجيل اكثر من اثنتي عشرة ألف اصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة
2021-07-27 | 16:50
144 مشاهدة
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أعلنت وزارة الصحة تسجيل اكثر من اثنتي عشرة ألف اصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة. وقالت الوزارة في بيان إن مختبراتها سجلت اثنتي عشرة الف ومئة وخمس وثمانين إصابة جديدة في عموم البلاد، الف وثلاثمئة وثلاث وخمسون منها في بغداد الرصافة، والف ومئة وخمس وتسعون في الكرخ، ومئة وعشرون في مدينة الطب، والف وست وسبعون في اقليم كردستان.
واكدت الوزارة تسجيل ثمانية الاف وخمسمئة وسبع واربعين حالة شفاء، واحدى وسبعين حالة وفاة، فيما بلغ عدد الملقحين مئة واحد عشر الفا ومئة واثنين وعشرين شخصا خلال يوم واحد.
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