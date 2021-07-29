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بالفيديو: الموقف الوبائي للعراق ليوم 29 تموز 2021
2021-07-29 | 12:00
13 مشاهدة
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وفي الموقف الوبائي.. سجلت وزارة الصحة والبيئة 13259 اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد، 1978 في بغداد الكرخ، والف واربعمئة و 1227 في الرصافة، و 125 في مدينة الطب، و 3056 اصابة في اقليم كردستان، واعلنت الوزارة تسجيل 9401 حالة شفاء، و 49 وفاة.
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