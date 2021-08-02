بالفيديو الموقف الوبائي للعراق ليوم ٢ اب ٢٠٢١

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنها "سجلت 12734 حالة إصابة، مقابل تماثل 8734 حالة للشفاء، و 68 حالة وفاة بالفيروس".



وأشارت إلى تلقي 58885 شخصاً للقاح كورونا في عموم البلاد خلال يوم واحد.