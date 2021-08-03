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بالفيديو: هكذا توزعت اصابات كورونا في العراق بحسب المحافظات
2021-08-03 | 16:21
618 مشاهدة
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أعلنت وزارة الصحة تسجيل اكثر من احد عشر الف اصابة جديدة بجائحة كورونا في عموم البلاد، وقالت الوزارة في بيان ان مختبراتها سجلت احد عشر الف وستمئة واربع واربعين اصابة خلال اربع وعشرين ساعة، الف ومئتين واربع وعشرون منها في بغداد الكرخ، وتسعمئة وتسع وستون في الرصافة، ومئة وواحد في مدينة الطب، وسبعمئة واحدى وتسعون اصابة في اقليم كردستان. وسجلت الوزارة سبعة الاف وثلاثمئة وتسع وخمسين حالة شفاء، وثلاث وستين حالة وفاة.. فيما اعلنت تلقي ثمانية وتسعين الفا ومئتين واثنين وستين شخصا للقاح كورونا خلال يوم واحد.
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