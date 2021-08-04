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بالفيديو: هيروشيما لبنان.. عام على النكبة اللبنانية والغموض لايزال قائما!
2021-08-04 | 14:24
32 مشاهدة
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انفجار ضخم في المعبر١٢.. عام على النكبة اللبنانية والغموض لايزال قائما والنتائج كارثية: اناس جياع واطفال ايتام ومفقودين مجهولي المصير.
في 4 آب 2020 انفجر مخزن يحتوي كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت ودمر معه أجزاء واسعة من المدينة المحيطة.
وصف الانفجار بأنه "أشبه بالقصف الذري على هيروشيما وناجازاكي" حتى أنه أُطلِق عليه مصطلح "بيروتشيما" تشبيهاً بما جرى لمدينة هيروشيما.
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