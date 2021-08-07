بالفيديو: هكذا توزعت اصابات كورونا في العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
46
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
46
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
تشيللو
من
04:00 PM
الى
05:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
إيطاليا تسجل نحو 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
اعلان
بالفيديو: هكذا توزعت اصابات كورونا في العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية
2021-08-07 | 13:06
29 مشاهدة
+A
-A
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7973 اصابة جديدة بجائحة كورونا في عموم البلاد خلال اربع وعشرين ساعة، 1070 منها في بغداد الكرخ، و691 في الرصافة، و126 في مدينة الطب، و1052 اصابة في اقليم كردستان. وسجلت الوزارة 9112 حالة شفاء، و59 حالة وفاة.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
كورونا اليوم
خاص السومرية
إنفوغراف
بالفيديو
كورونا اليوم
خاص السومرية
إنفوغراف
كورونا في العراق
كورونا
العراق
الأكثر قراءة
إيران توضح بعد رفع علم كردستان مكان علم العراق
سياسة
16.04%
14:49 | 2021-08-06
إيران توضح بعد رفع علم كردستان مكان علم العراق
14:49 | 2021-08-06
التربية تكشف مصير امتحانات السادس اعدادي في حال فرض حظر شامل
محليات
14.86%
07:21 | 2021-08-07
التربية تكشف مصير امتحانات السادس اعدادي في حال فرض حظر شامل
07:21 | 2021-08-07
انخفاض إصابات كورونا وارتفاع حالات الشفاء.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
كورونا اليوم
14.85%
09:00 | 2021-08-07
انخفاض إصابات كورونا وارتفاع حالات الشفاء.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
09:00 | 2021-08-07
مستشار الصدر يحسم قرار الانسحاب من الانتخابات
سياسة
11.89%
11:17 | 2021-08-06
مستشار الصدر يحسم قرار الانسحاب من الانتخابات
11:17 | 2021-08-06
التربية تبين آلية دوام العام المقبل وتصدر توجيها لكوادرها
محليات
10.98%
15:19 | 2021-08-06
التربية تبين آلية دوام العام المقبل وتصدر توجيها لكوادرها
15:19 | 2021-08-06
وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز بعد صراع مع كورونا
فن وثقافة
10.73%
06:20 | 2021-08-07
وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز بعد صراع مع كورونا
06:20 | 2021-08-07
ميسي يبلغ باريس سان جيرمان بقراره
رياضة
10.49%
17:30 | 2021-08-06
ميسي يبلغ باريس سان جيرمان بقراره
17:30 | 2021-08-06
عقد قران رحمة رياض وألكسندر علوم (فيديو وصور)
فن وثقافة
10.16%
02:56 | 2021-08-07
عقد قران رحمة رياض وألكسندر علوم (فيديو وصور)
02:56 | 2021-08-07
المزيد
اعلان
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.