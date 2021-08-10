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بالارقام.. اصابات كورونا في العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية
2021-08-10 | 14:45
558 مشاهدة
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في الموقف الوبائي.. سجلت وزارة الصحة والبيئة تسعة آلاف وتسعمئة وسبعين اصابة جديدة بفايروس كورونا، ستمئة وستة وثمانون منها في بغداد الرصافة، والف وسبعمئة واثنان وثمانون واحدة في الكرخ، ومئة وثمان وثمانون في مدينة الطب، والفان وتسعة وستون في اقليم كردستان، كما اعلنت الوزارة تسجيل تسعة الاف وتسعمئة وستة وعشرين حالة شفاء، وستة وستين وفاة في عموم البلاد.
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