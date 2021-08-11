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بالفيديو: الموقف الوبائي للعراق ليوم 11 آب 2021

2021-08-11 | 13:26
92 مشاهدة
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في الموقف الوبائي.. سجلت وزارة الصحة والبيئة 8635 اصابة جديدة بفايروس كورونا، 605 منها في بغداد الرصافة، و 1040 واحدة في الكرخ، و 59 في مدينة الطب، و1632 في اقليم كردستان، كما اعلنت الوزارة تسجيل 9189 حالة شفاء، و66 وفاة في عموم البلاد.

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