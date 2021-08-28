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بالفيديو: تعرف الى الدول المشاركة في قمة بغداد
2021-08-28 | 13:00
27 مشاهدة
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دول عربية واجنبية شاركت في قمة بغداد التي انعقدت في العراق، بالاضافة الى ممثلين عن الاتحاد الاوروبي ومنظمة الامم المتحدة.
التفاصيل في الفيديوغراف المرفق.
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