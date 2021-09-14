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بالفيديو: تسجيل أكثر من اربعة آلاف اصابة جديدة بكورونا في العراق
2021-09-14 | 15:34
835 مشاهدة
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في الموقف الوبائي، سجلت وزارة الصحة والبيئة اربعة آلاف واربعمئة اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد، اربعمئة وستة عشرمنها في بغداد الكرخ، ومئتان وعشرة في الرصافة، وثلاثة واربعون اصابة في مدينة الطب، والف ومئتان وخمسة وثلاثون اصابة في اقليم كردستان، واعلنت الوزارة تسجيل خمسة آلاف وثمانمائة واثنين حالة شفاء، وستة واربعون حالة وفاة.
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