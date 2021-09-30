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بالفيديو توصيات المرجعية الدينية العليا حول الانتخابات

2021-09-30 | 06:03
254 مشاهدة
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- المرجعية تشجّع الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات.

- الانتخابات هي الطريق الأسلم لتفادي خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي. توصيات المرجعية الدينية العليا حول الانتخابات

- المرجعية تشجّع الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات.

- الانتخابات هي الطريق الأسلم لتفادي خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي.

- على الناخبين أخذ العِبَر والدروس من التجارب الماضية وإحداث تغيير في ادارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة.

- يجب التكاتف لاختيار الاحسن وعدم تكرار اخفاقات المجالس النيابية السابقة والحكومات المنبثقة عنها.

- عدم مساندة أيّ مرشح أو قائمة انتخابية على الاطلاق.

- يجب تدقيق سِيَر المرشحين في دوائرهم الانتخابية وعدم اختيار اشخاصا غير أكفاء أو متورطين بالفساد.

- ضرورة اجراء الانتخابات في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني أو التدخلات الخارجية.

- يجب مراعاة نزاهة الانتخابات والمحافظة على أصوات الناخبين.

- على الناخبين أخذ العِبَر والدروس من التجارب الماضية وإحداث تغيير في ادارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة.

- يجب التكاتف لاختيار الاحسن وعدم تكرار اخفاقات المجالس النيابية السابقة والحكومات المنبثقة عنها.

- عدم مساندة أيّ مرشح أو قائمة انتخابية على الاطلاق.

- يجب تدقيق سِيَر المرشحين في دوائرهم الانتخابية وعدم اختيار اشخاصا غير أكفاء أو متورطين بالفساد.

- ضرورة اجراء الانتخابات في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني أو التدخلات الخارجية.

- يجب مراعاة نزاهة الانتخابات والمحافظة على أصوات الناخبين.

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