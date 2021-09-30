بالفيديو توصيات المرجعية الدينية العليا حول الانتخابات

- المرجعية تشجّع الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات.- الانتخابات هي الطريق الأسلم لتفادي خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي. توصيات المرجعية الدينية العليا حول الانتخابات- المرجعية تشجّع الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات.- الانتخابات هي الطريق الأسلم لتفادي خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي.- على الناخبين أخذ العِبَر والدروس من التجارب الماضية وإحداث تغيير في ادارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة.- يجب التكاتف لاختيار الاحسن وعدم تكرار اخفاقات المجالس النيابية السابقة والحكومات المنبثقة عنها.- عدم مساندة أيّ مرشح أو قائمة انتخابية على الاطلاق.- يجب تدقيق سِيَر المرشحين في دوائرهم الانتخابية وعدم اختيار اشخاصا غير أكفاء أو متورطين بالفساد.- ضرورة اجراء الانتخابات في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني أو التدخلات الخارجية.- يجب مراعاة نزاهة الانتخابات والمحافظة على أصوات الناخبين.- على الناخبين أخذ العِبَر والدروس من التجارب الماضية وإحداث تغيير في ادارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة.- يجب التكاتف لاختيار الاحسن وعدم تكرار اخفاقات المجالس النيابية السابقة والحكومات المنبثقة عنها.- عدم مساندة أيّ مرشح أو قائمة انتخابية على الاطلاق.- يجب تدقيق سِيَر المرشحين في دوائرهم الانتخابية وعدم اختيار اشخاصا غير أكفاء أو متورطين بالفساد.- ضرورة اجراء الانتخابات في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني أو التدخلات الخارجية.- يجب مراعاة نزاهة الانتخابات والمحافظة على أصوات الناخبين.