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كورونا العراق... كم بلغ عدد الاصابات والوفيات اليوم؟
2021-10-14 | 13:00
103 مشاهدة
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في الموقف الوبائي.. سجلت وزارة الصحة والبيئة 2383 اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، 154 اصابة منها في بغداد الكرخ، و40 اصابة في الرصافة، و16 حالة في مدينة الطب، و1409 اصابة في اقليم كردستان، واعلنت الوزارة تسجيل 3179 حالة شفاء، و26 حالة وفاة.
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