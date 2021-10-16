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بالفيديو: كيف سجلت اصابات كورونا في العراق؟ وماذا عن حالات الوفاة؟
2021-10-16 | 14:00
119 مشاهدة
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في الموقف الوبائي.. سجلت وزارة الصحة والبيئة الف وسبعة وسبعون اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد، واحد وتسعون اصابة في بغداد الكرخ، وتسعة واربعون في الرصافة، واثنين وعشرون اصابة في مدينة الطب، واربعمئة واربع وستون اصابة في اقليم كردستان، واعلنت الوزارة تسجيل ثلاثة الاف وسبعة حالة شفاء، وخمسة وعشرون حالة وفاة.
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