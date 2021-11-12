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كورونا العراق.. ارتفاع طفيف بمعدل الاصابات وانخفاض في الوفيات
2021-11-12 | 13:25
440 مشاهدة
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في الموقف الوبائي.. سجلت وزارة الصحة والبيئة 892 اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، 66 اصابة منها في بغداد الكرخ، و21 اصابة في الرصافة، و9 حالة في مدينة الطب، و502 اصابة في اقليم كردستان، واعلنت الوزارة تسجيل 1452 حالة شفاء، و26 حالة وفاة.
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