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لماذا يسيل اللعاب أثناء النوم وهل ينذر بحالة خطيرة؟
2021-11-30 | 03:57
1,655 مشاهدة
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سيلان اللعاب أثناء النوم هو أحد اضطرابات النوم. ينتشر بين الأطفال في مرحلة نمو الأسنان ولكن مع البالغين الوضع يختلف تماماً. قد يحدث ذلك بسبب الإصابة بأمراض معينة
تعود أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم إلى:
- النوم على أحد الجوانب باستمرار
- التهاب الجيوب الأنفية
- الحموضة أو ارتجاع المريء
- الحساسية أو التسمم
- التهاب اللوزتين
- مشاكل الأسنان
- عيب خلقي في الفم
- تناول بعض الأدوية
- الاضطرابات العصبية
هل تعانون من هذه المشكلة؟
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