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الموقف الوبائي للعراق ليوم 1 كانون الاول 2021
2021-12-01 | 12:00
269 مشاهدة
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في الموقف الوبائي..سجلت وزارة الصحة والبيئة ثمانمائة وتسعة وثمانون اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد، خمسة وستون اصابة في بغداد الكرخ، تسعة وعشرون في الرصافة، وستة اصابات في مدينة الطب، واربعمائة وخمسة وثلاثون اصابة في اقليم كردستان، واعلنت الوزارة تسجيل ألف ومئتان وثلاثة حالة شفاء، و أربعة وعشرون حالة وفاة.
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